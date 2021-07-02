Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Суарес: было бы сложно играть в АПЛ за любую команду, кроме «Ливерпуля»

Луис Суарес: было бы сложно играть в АПЛ за любую команду, кроме «Ливерпуля»
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, ранее выступавший за «Ливерпуль», признался, что не видит себя в составе другой английской команды.

«Мне было бы сложно играть в Премьер-лиге за любую команду, кроме «Ливерпуля». У меня были и, я надеюсь, до сих пор есть такие хорошие отношения с болельщиками клуба, что было бы странно выступать за кого-либо ещё.

Для меня чемпионство с «Ливерпулем» было бы особенным, но я рад, что их ожидание наконец завершилось. Сейчас они выглядят как команда, которая ещё много лет будет бороться за трофеи, даже несмотря на то, что минувший сезон сложился не лучшим образом. «Ливерпуль» вернётся туда, где ему место», — цитирует Суареса The Sun со ссылкой на World Soccer Magazine.

Новость по теме
Лукаку недоволен тем, что его считают хуже Бензема, Кейна, Левандовского и Суареса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021