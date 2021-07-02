Луис Суарес: было бы сложно играть в АПЛ за любую команду, кроме «Ливерпуля»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, ранее выступавший за «Ливерпуль», признался, что не видит себя в составе другой английской команды.



«Мне было бы сложно играть в Премьер-лиге за любую команду, кроме «Ливерпуля». У меня были и, я надеюсь, до сих пор есть такие хорошие отношения с болельщиками клуба, что было бы странно выступать за кого-либо ещё.



Для меня чемпионство с «Ливерпулем» было бы особенным, но я рад, что их ожидание наконец завершилось. Сейчас они выглядят как команда, которая ещё много лет будет бороться за трофеи, даже несмотря на то, что минувший сезон сложился не лучшим образом. «Ливерпуль» вернётся туда, где ему место», — цитирует Суареса The Sun со ссылкой на World Soccer Magazine.