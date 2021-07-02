Швейцария — Испания: прямой эфир матча чемпионата Европы на Первом канале начнётся в 19:00

Сегодня, 2 июля, сборная Швейцарии встретится с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Швейцария — Испания можно будет на Первом канале. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
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