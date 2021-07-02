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Евро-2020, Бельгия — Италия: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн, время начала матча

Бельгия — Италия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 22:00
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Сегодня, 2 июля, сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч Бельгия — Италия можно будет на «России 1». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — аргентинец Фернандо Рапальини.

Победитель пары Бельгия — Италия сыграет в полуфинале Евро с командой, которая возьмёт верх в четвертьфинальном матче Швейцария — Испания.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
Турнирная таблица Евро-2020
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