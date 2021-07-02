Бельгия — Италия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 22:00

Сегодня, 2 июля, сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Бельгия — Италия можно будет на «России 1». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — аргентинец Фернандо Рапальини.
Победитель пары Бельгия — Италия сыграет в полуфинале Евро с командой, которая возьмёт верх в четвертьфинальном матче Швейцария — Испания.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 2 июля 2021
-
20:11
-
19:45
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:09
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:40
-
18:36
-
18:34
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:32
-
17:24
-
17:23
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:22
-
16:16
-
16:10