Алан Дзагоев отправился вместе с ЦСКА на сбор в Австрию

Полузащитник Алан Дзагоев вместе с ЦСКА отправился на сбор в Австрию. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба армейцев в своём «инстаграме».
Несмотря на сложности в переговорах, ЦСКА остаётся приоритетным вариантом для Дзагоева. Однако к игроку проявляют интерес несколько клубов как в РПЛ, так и за рубежом. Руководство армейцев не намерено удерживать Алана при наличии конкретных предложений.
Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 375 матчей, забил 77 голов и отдал 90 голевых передач.
- 2 июля 2021
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