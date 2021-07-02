Легенды «Барселоны» и «Реала» проведут выставочный матч в Израиле
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Легендарные игроки «Барселоны» и «Реала», завершившие карьеру, проведут выставочный матч в Израиле, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Встреча запланирована на 20 июля. Она состоится на стадионе «Блумфилд».
В составе «Барселоны» на поле должны появиться Роналдиньо, Ривалдо, Деку, Гаиска Мендьета, Хавьер Савиола, Рональд де Бур и другие бывшие футболисты.
В минувшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Отставание от победителя турнира, «Атлетико», составило семь очков. Первый матч будущего сезона Примеры каталонцы проведут с «Реалом Сосьедад». «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».
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