Президент «Урала» резко высказался против переноса тура РПЛ в интересах сборной России

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против переноса 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее с такой просьбой обратился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.



«Я ничего не поддерживаю, тем более никакие переносы. Мы постоянно переносим. Сейчас перенесли тур — и что толку? Для того, чтобы побольше потренировались? Давайте опять перед Хорватией в угоду сборной переносить… Пускай в своих клубах готовятся! Через игры подойдут к хорошей форме, а сейчас переносят шестой тур — я категорически против!



«Мы хотим тренироваться, мы хотим больше». А лигу и клубы никто не спрашивает! «Давайте перенесём», — Черчесов так захотел. И что с того, что перенесли тур перед Евро? Что вы сделали? Что у нас получилось хорошего? Играли здорово?



Если он хочет на пять дней больше игроков видеть, то пусть лучше смотрит, как они играют в командах РПЛ», — цитирует Иванова «Спорт день за днём».

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