Президент «Урала» резко высказался против переноса тура РПЛ в интересах сборной России

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против переноса 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее с такой просьбой обратился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Я ничего не поддерживаю, тем более никакие переносы. Мы постоянно переносим. Сейчас перенесли тур — и что толку? Для того, чтобы побольше потренировались? Давайте опять перед Хорватией в угоду сборной переносить… Пускай в своих клубах готовятся! Через игры подойдут к хорошей форме, а сейчас переносят шестой тур — я категорически против!
«Мы хотим тренироваться, мы хотим больше». А лигу и клубы никто не спрашивает! «Давайте перенесём», — Черчесов так захотел. И что с того, что перенесли тур перед Евро? Что вы сделали? Что у нас получилось хорошего? Играли здорово?
Если он хочет на пять дней больше игроков видеть, то пусть лучше смотрит, как они играют в командах РПЛ», — цитирует Иванова «Спорт день за днём».
- 2 июля 2021
-
12:40
-
12:38
-
12:35
-
12:32
-
12:20
-
12:17
-
12:11
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:37
-
11:21
-
11:01
-
10:46
-
10:26
-
10:16
-
10:03
-
10:03
-
09:48
-
09:44
-
09:31
-
09:18
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:18
-
07:13
-
06:54
-
06:36