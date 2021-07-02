Станислав Черчесов опроверг, что обсуждал футболистов сборной России на техкомитете РФС
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новости об итогах заседания технического комитета Российского футбольного союза.
«Что касается отсутствия мотивации, мне попала на глаза эта новость, но, кроме удивления, у меня она ничего не вызывала. Я на техкоме ничего про футболистов не говорил. Рассказал, как была выстроена подготовка, в каком состоянии они пришли. Слова членов техкома приплюсовали мне и выставили вот так. Мы всегда всё обсуждаем на собраниях, любые нюансы обсуждаем тет-а-тет.
Информация совершенно неверно подана, про футболистов не было ни одного слова. Мнение участников техкома у каждого своё», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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