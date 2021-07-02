Станислав Черчесов опроверг, что обсуждал футболистов сборной России на техкомитете РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новости об итогах заседания технического комитета Российского футбольного союза.



«Что касается отсутствия мотивации, мне попала на глаза эта новость, но, кроме удивления, у меня она ничего не вызывала. Я на техкоме ничего про футболистов не говорил. Рассказал, как была выстроена подготовка, в каком состоянии они пришли. Слова членов техкома приплюсовали мне и выставили вот так. Мы всегда всё обсуждаем на собраниях, любые нюансы обсуждаем тет-а-тет.



Информация совершенно неверно подана, про футболистов не было ни одного слова. Мнение участников техкома у каждого своё», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.