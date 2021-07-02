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Станислав Черчесов: прочитал, что моя работа признана неудовлетворительной. Я бы возразил

Станислав Черчесов: прочитал, что моя работа признана неудовлетворительной. Я бы возразил
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил несогласие с теми, кто оценил его работу на чемпионате Европы — 2020 как неудовлетворительную.

«Я недавно прочитал, что работа признана неудовлетворительной. Я бы тут возразил. Работа от результата разнится. Работа была выполнена от и до, команда выполняла всё, о чём мы её просили», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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