Черчесов объяснил, почему сборной России на Евро-2020 не удалось повторить успех ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему национальной команде на чемпионате Европы — 2020 не удалось выступить так же успешно, как на чемпионате мира — 2018.



«Почему нам не удалось повторить успех 2018 года? Потому что чётко понимали — я уже говорил про это на техкоме — что мы физически готовы, но, чтобы эти кондиции дали в конечном итоге результат, нужны были кураж и определённое вдохновение.



С первой игры я слышал слово «отставка». Это было с первого дня. То, что было перед чемпионатом мира, не мне вам объяснять. Но задача дана, мы через контрольные матчи готовили команду: сортируешь, разбираешь соперника. Сейчас мы не сможем привезти ни Аргентину, ни Бразилию, ни Бельгию. Тогда они все попали на чемпионат мира, сами хотели с нами сыграть. Мы знали, что в матчах с такими соперниками можем не выиграть. Но мы думали не о рейтинге, а о конечном результате. Наша задача была — выглядеть на чемпионате мира конкурентоспособными. Когда мы готовились к чемпионату мира, мы выстраивали химию в команде. Нам задавали вопросы, почему нет того или иного игрока, но это касается самого футболиста — нельзя об этом говорить открыто. Ему говорилось обо всём лично. И так мы потихонечку выстраивали команду. На чемпионате мира вы всё видели.



Когда я был молодым, всегда дрался с теми, кто умнее меня. С возрастом, наоборот, стараешься брать что-то от тех, кто умнее тебя. Поэтому ты залезаешь куда-то и начинаешь искать. У велосипедистов есть такое выражение: «Набрать наглый ход». Вот команда его и набрала. Некоторые игроки закончились с момента чемпионата мира, но команда пошла на ходу, который мы набрали в 2018-м. Но к этому лету он приостановился. Ровно 10 месяцев мы команду не видели. 10. Месяцев. После такой долгой паузы, опять же, кто-то заболел, кто-то не заболел. Первый матч был с Сербией — я с опаской ждал эту игру. Когда ты так долго не видел команду, а тут они все приехали, ты чётко понимаешь, что это уже абсолютно другие ощущения. Мои ли, футболистов ли — но это абсолютно другое. Вроде игроки те же, а ситуация изменилась.



Как сейчас помню своё состояние. Могу даже сказать, что Левитин после матча позвонил мне и успокаивал. Даже он заметил, что я более возбуждён, чем обычно: я видел, что это уже не то, что было. Появились какие-то нюансы, ставшие первым звонком к тому, что нас ждёт дальше. И если мы тогда команду готовили два года, то сейчас это нужно было делать на ходу. С чемпионата мира у нас осталось девять футболистов. Не хочу сравнивать, но это уже совсем другое», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.