Станислав Черчесов отреагировал на ошибки Романа Зобнина на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на выступление полузащитника Романа Зобнина на Евро-2020.
«Если Зобнин под моим руководством чувствует себя плохо, он бы не смог пройти со мной такой путь в «Динамо». Другое дело, что большой турнир сам по себе оказывает большое давление. Это констатация факта. Не хочу сказать плохо, но если у тебя футболисты, которых ты до конца не знаешь, они тебя тоже, то сложно знать все ноты и до конца играть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 2 июля 2021
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