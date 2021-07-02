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Станислав Черчесов отказался признавать, что футболистам некомфортно под его руководством

Станислав Черчесов отказался признавать, что футболистам некомфортно под его руководством
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался признавать, что футболистам некомфортно под его руководством.

«После игры с Бельгией у нас сразу был разговор (хотя я не люблю после матча), чтобы из раздевалки мы вышли «очищенными» к Финляндии. Если мои футболисты под моим руководством, как вы говорите, чувствуют себя некомфортно, то я с вами не соглашусь. Чтобы команда стала командой, должны происходить какие-то вещи — например, победы на последних секундах. Этого не было, может, поэтому не было и веры в какие-то вещи.

Нам надо было это делать, это осознанный риск. Я должен был думать, как команда будет жить и представлять страну», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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