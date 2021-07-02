Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался признавать, что футболистам некомфортно под его руководством.
«После игры с Бельгией у нас сразу был разговор (хотя я не люблю после матча), чтобы из раздевалки мы вышли «очищенными» к Финляндии. Если мои футболисты под моим руководством, как вы говорите, чувствуют себя некомфортно, то я с вами не соглашусь. Чтобы команда стала командой, должны происходить какие-то вещи — например, победы на последних секундах. Этого не было, может, поэтому не было и веры в какие-то вещи.
Нам надо было это делать, это осознанный риск. Я должен был думать, как команда будет жить и представлять страну», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 2 июля 2021
-
13:55
-
13:51
-
13:43
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:24
-
13:17
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:35
-
12:32
-
12:20
-
12:17
-
12:11
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:37
-
11:21
-
11:01
-
10:46
-
10:26
-
10:16
-
10:03
-
10:03
-
09:48
-
09:44
-
09:31