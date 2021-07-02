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Черчесов: когда по 10-14 футболистов за сбор выпадает, не можешь делать то, что планировал

Черчесов: когда по 10-14 футболистов за сбор выпадает, не можешь делать то, что планировал
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об омоложении состава национальной команды.

«От сбора к сбору мы улучшали качество своей игры и очковый баланс. Лига наций — планируем одно, постоянно случается другое. Извиняюсь, но когда по 10-14 футболистов за сбор выпадает, ты не можешь делать то, что планировал. Что касается омоложения состава, мы всегда публично и точно говорили, что команду, которая должна пробиться на молодёжный ЧЕ, мы трогать не будем. Мы очень хотели, чтобы они там себя проявили и накопили определённый опыт, после чего аккуратно и постепенно перейти к нам. На последний сбор из той команды мы вызвали Сафонова. У нас было три игры, мы хотели ему дать сыграть, но вмешался ковид, и Краснодар прислал частный самолёт в Турцию и всё — Матвея нет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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