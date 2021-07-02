Черчесов: когда по 10-14 футболистов за сбор выпадает, не можешь делать то, что планировал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об омоложении состава национальной команды.
«От сбора к сбору мы улучшали качество своей игры и очковый баланс. Лига наций — планируем одно, постоянно случается другое. Извиняюсь, но когда по 10-14 футболистов за сбор выпадает, ты не можешь делать то, что планировал. Что касается омоложения состава, мы всегда публично и точно говорили, что команду, которая должна пробиться на молодёжный ЧЕ, мы трогать не будем. Мы очень хотели, чтобы они там себя проявили и накопили определённый опыт, после чего аккуратно и постепенно перейти к нам. На последний сбор из той команды мы вызвали Сафонова. У нас было три игры, мы хотели ему дать сыграть, но вмешался ковид, и Краснодар прислал частный самолёт в Турцию и всё — Матвея нет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 2 июля 2021
-
13:55
-
13:51
-
13:43
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:24
-
13:17
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:35
-
12:32
-
12:20
-
12:17
-
12:11
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:37
-
11:21
-
11:01
-
10:46
-
10:26
-
10:16
-
10:03
-
10:03
-
09:48
-
09:44
-
09:31