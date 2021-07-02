Черчесов: непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал будущее возрастных игроков национальной команды.
«Когда у нас закончился ЧМ, мы думали, что получили Кутепова и Джикию, связку, которая дальше должна нас радовать и представлять. Но получилось так, что Кутепов перестал играть в своём клубе. Сейчас у нас есть Дивеев. Извиняюсь, но уже опыт подсказывает, что ты никогда не знаешь, как всё выльется. У Дивеева сейчас новый тренер — кстати, поздравляю Алексея Березуцкого — им интересуются за рубежом. Мы не знаем, в каком состоянии получим его в сентябре. Может, он уже будет другой клуб представлять. Заранее, наперёд сказать невозможно. Если в первый сбор мы к этому относились эмоционально, то сейчас уже намного спокойнее.
С Жирковым я вчера разговаривал, его состояние улучшается. С Кудряшовым тоже пока непонятно, у него нет клуба. Непонятно, что с Дзюбой — продолжит ли он карьеру в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые могут принять то или иное решение. Для Жиркова, например, я всегда находил слова, чтобы оставить его у нас», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 2 июля 2021
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