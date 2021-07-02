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Черчесов: Дзюба делал то же, что и капитан сборной Венгрии! Просто у нас не «Дом-2»

Черчесов: Дзюба делал то же, что и капитан сборной Венгрии! Просто у нас не «Дом-2»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что капитан команды нападающий Артём Дзюба мотивировал партнёров так же, как и лидер Венгрии перед решающим матчем с Германией.

«50 раз показали, как капитан сборной Венгрии тащит свою команду в раздевалке. Но Дзюба делал то же самое! Просто это не показывают, у нас тут не «Дом-2». Но если мы не показали, это что, значит, что мы этого не делаем? У нас принято по-другому. Но мы это делаем. Я извиняюсь, но у каждого своё.

Венгры после такого 2:2 с Германией играют? Нет, они после 0:3 с Португалией, а мы финнов 1:0 обыграли», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка.

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