Черчесов: Дзюба делал то же, что и капитан сборной Венгрии! Просто у нас не «Дом-2»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что капитан команды нападающий Артём Дзюба мотивировал партнёров так же, как и лидер Венгрии перед решающим матчем с Германией.



«50 раз показали, как капитан сборной Венгрии тащит свою команду в раздевалке. Но Дзюба делал то же самое! Просто это не показывают, у нас тут не «Дом-2». Но если мы не показали, это что, значит, что мы этого не делаем? У нас принято по-другому. Но мы это делаем. Я извиняюсь, но у каждого своё.



Венгры после такого 2:2 с Германией играют? Нет, они после 0:3 с Португалией, а мы финнов 1:0 обыграли», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка.