Черчесов: Дзюба делал то же, что и капитан сборной Венгрии! Просто у нас не «Дом-2»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что капитан команды нападающий Артём Дзюба мотивировал партнёров так же, как и лидер Венгрии перед решающим матчем с Германией.
«50 раз показали, как капитан сборной Венгрии тащит свою команду в раздевалке. Но Дзюба делал то же самое! Просто это не показывают, у нас тут не «Дом-2». Но если мы не показали, это что, значит, что мы этого не делаем? У нас принято по-другому. Но мы это делаем. Я извиняюсь, но у каждого своё.
Венгры после такого 2:2 с Германией играют? Нет, они после 0:3 с Португалией, а мы финнов 1:0 обыграли», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка.
- 2 июля 2021
-
13:55
-
13:51
-
13:43
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:24
-
13:17
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:35
-
12:32
-
12:20
-
12:17
-
12:11
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:37
-
11:21
-
11:01
-
10:46
-
10:26
-
10:16
-
10:03
-
10:03
-
09:48
-
09:44
-
09:31