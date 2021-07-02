Черчесов: все игры сборная России сыграла по-разному. По большому счёту, как и планировала

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился тактическими моментами из игры национальной команды на Евро-2020.
«Чтобы быть конкурентоспособными не только в обороне, но и в атаке, мы решили сыграть в четыре. Когда мы говорил про план B, С, D, то, пропуская, меняется вся психология. А ещё в первом тайме ломаются Жирков и Кузяев, поэтому пришлось делать какие-то изменения, которые мы не планировать делать.
Что касается двух нападающих. Соболев и Дзюба абсолютно неоднотипные нападающие, но во втором тайме мы пришли к плану B — четыре-ромб-2. Оба тяготеют больше к атаке, поэтому, если в середине не будет игрока, получится не очень.
Все игры мы сыграли по-разному. По большому счёту, как и планировали. До определённого момента наши соперники не могли с нами справиться, но, когда в игре что-то случается, надо реагировать. Сейчас нужен анализ. Тем более, когда курьёзные ошибки случаются от игроков, от которых ты этого не ожидаешь. Возможно, это какие-то психологические моменты, которые были мной упущены», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о капитанской повязке Роналду, историческом промахе Мбаппе и причинах успеха Украины.
Слушайте там, где удобно:
• в YouTube
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
- 2 июля 2021
-
13:55
-
13:51
-
13:43
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:24
-
13:17
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:35
-
12:32
-
12:20
-
12:17
-
12:11
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:37
-
11:21
-
11:01
-
10:46
-
10:26
-
10:16
-
10:03
-
10:03
-
09:48
-
09:44
-
09:31