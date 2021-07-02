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Черчесов: все игры сборная России сыграла по-разному. По большому счёту, как и планировала

Черчесов: все игры сборная России сыграла по-разному. По большому счёту, как и планировала
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился тактическими моментами из игры национальной команды на Евро-2020.

«Чтобы быть конкурентоспособными не только в обороне, но и в атаке, мы решили сыграть в четыре. Когда мы говорил про план B, С, D, то, пропуская, меняется вся психология. А ещё в первом тайме ломаются Жирков и Кузяев, поэтому пришлось делать какие-то изменения, которые мы не планировать делать.

Что касается двух нападающих. Соболев и Дзюба абсолютно неоднотипные нападающие, но во втором тайме мы пришли к плану B — четыре-ромб-2. Оба тяготеют больше к атаке, поэтому, если в середине не будет игрока, получится не очень.

Все игры мы сыграли по-разному. По большому счёту, как и планировали. До определённого момента наши соперники не могли с нами справиться, но, когда в игре что-то случается, надо реагировать. Сейчас нужен анализ. Тем более, когда курьёзные ошибки случаются от игроков, от которых ты этого не ожидаешь. Возможно, это какие-то психологические моменты, которые были мной упущены», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о капитанской повязке Роналду, историческом промахе Мбаппе и причинах успеха Украины.

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