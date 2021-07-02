Черчесов выразил несогласие с критикой Головина и Миранчука

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука на чемпионате Европы — 2020.



«Головин у нас больше полугода не был в сборной, Миранчук тоже. У нас игры не каждый день, а раз в полгода. Если игрок не попал один раз, то в следующий раз мы его видим уже через год.



Я не согласен с критикой Головина и Миранчука. Не хотел бы разделять на «иностранцев» и россиян. Мы обсуждали с Алексом, что он меняется как личность, начинает больше приносить пользу на поле. Миранчук меня послушал, перешёл туда, мы видим сдвиги. На прошлом сборе я его хвалил не чтобы ему понравиться, а потому, что я всё вижу. Сейчас он приехал на чемпионат Европы. Хотел бы попросить, чтобы все потерпели, потому что все созревают в разное время.



Головину нужно уметь ставить точки в атаках — мы его на это нацеливали. На этом турнире у него это не получилось. Неправильно говорить, что надо относиться к этому снисходительно, нет. Сейчас он уехал, и это минус главного тренера сборной — мало времени на обсуждение. Миранчук уже перед игрой с Бельгией знал, что выйдет на замену. У него ритм аталантский такой. Как у собаки Павлова — выработался условный рефлекс», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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