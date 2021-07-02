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Черчесов выразил несогласие с критикой Головина и Миранчука

Черчесов выразил несогласие с критикой Головина и Миранчука
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука на чемпионате Европы — 2020.

«Головин у нас больше полугода не был в сборной, Миранчук тоже. У нас игры не каждый день, а раз в полгода. Если игрок не попал один раз, то в следующий раз мы его видим уже через год.

Я не согласен с критикой Головина и Миранчука. Не хотел бы разделять на «иностранцев» и россиян. Мы обсуждали с Алексом, что он меняется как личность, начинает больше приносить пользу на поле. Миранчук меня послушал, перешёл туда, мы видим сдвиги. На прошлом сборе я его хвалил не чтобы ему понравиться, а потому, что я всё вижу. Сейчас он приехал на чемпионат Европы. Хотел бы попросить, чтобы все потерпели, потому что все созревают в разное время.

Головину нужно уметь ставить точки в атаках — мы его на это нацеливали. На этом турнире у него это не получилось. Неправильно говорить, что надо относиться к этому снисходительно, нет. Сейчас он уехал, и это минус главного тренера сборной — мало времени на обсуждение. Миранчук уже перед игрой с Бельгией знал, что выйдет на замену. У него ритм аталантский такой. Как у собаки Павлова — выработался условный рефлекс», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о капитанской повязке Роналду, историческом промахе Мбаппе и причинах успеха Украины.

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Расписание чемпионата Европы по футболу - 2020
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