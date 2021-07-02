Черчесов: меня и дальше можете критиковать, но команда-то свою работу делает

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на критику в свой адрес.
«Если меня назначили на должность, но есть недовольные, это нормальное явление. Я постоянно сталкивался с критикой, у каждого своё мнение — никаких проблем, с этим просто надо мириться. Когда до чемпионата мира была критика, задача была — доказать свою состоятельность. Оцените, когда надо. Окей, оценили. Идём дальше. Мы свою работу выполнили — попали почти на домашний чемпионат Европы. Работаем дальше.
Меня и дальше можете критиковать, но команда-то свою работу делает. Я обычно не реагирую, но у нас там есть какие-то рекорды. Я-то не могу нравиться всем, у меня не такая работа. Я всё делаю по максимуму. Если кого-то что-то не устраивает, то это не мой максимум? У меня нет никакого желания всем нравиться.
Как только тренер начинает нравиться, это первый шаг на выход», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о капитанской повязке Роналду, историческом промахе Мбаппе и причинах успеха Украины.
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