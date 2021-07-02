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Станислав Черчесов назвал единственную претензию к футболистам сборной России

Станислав Черчесов назвал единственную претензию к футболистам сборной России
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал единственную претензию к футболистам национальной команды по итогам Евро-2020.

«У меня есть желание, чтобы команда меня слушала. И могу вас заверить: никаких претензий к игрокам у меня не было.

Кроме одного. Ни один ни разу не опоздал! Никаких конфликтов. Вот моя претензия к ним. Слишком воспитанными быть не надо — иногда надо быть чуть хулиганами», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о капитанской повязке Роналду, историческом промахе Мбаппе и причинах успеха Украины.

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