Черчесов заявил, что пост Смолова повлиял на решение не брать его на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил решение не включать нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в заявку команды на чемпионат Европы — 2020.



«Смолов. Его не было в сборной у нас несколько лет. Мы не злопамятные, на чемпионате мира он мог забить или не забить — всё бывает. Другое дело, что у всех свой характер и свои амбиции. У нас уже формируется трио нападающих, которые друг друга заменяют и дополняют. Возникает вопрос: Дзюба забил 20, Соболев — 15, Заболотный — не помню, но точно больше, чем Смолов, поэтому он был вне конкуренции. Да, футболист себя проявил. Да, мы его знаем. Рассказываю чётко: вот сидит главный тренер с помощниками, обсуждает. Со всех сторон возникает вопрос: «Смолов?» Моё решение: «Да, Федя играет, мы его характер знаем». Мы с ним, кстати, встретились в Сочи и хорошо поговорили. Идём дальше. Федя заслужил? Да, заслужил. Даём мы ему возможность быть первым номером? Нет. Как он будет справляться с ролью запасного? Не сможет. Так было на чемпионате мира. В нашем понимании он не справился.



Чтобы точно убедиться, прав я или нет, я решил внести его в расширенный список. Ответ на мой вопрос он дал сам. Он дал такой пост в «Инстаграме», что мои помощники сразу мне сказали: «Саламыч, ты был прав». Сразу говорю: это абсолютно ни о чём не говорит. Федя ответил сам на вопрос, который нас мучил. Кто-то усы показывал, кто-то ещё что-то. У нас с ним хорошие отношения, но у него была слабость, которая могла случиться на чемпионате Европы, когда за борт корабля уже никого не выбросишь», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.