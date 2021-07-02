Черчесов: я не против, чтобы Сафонов был первым номером сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с будущим основным вратарём национальной команды.



«Мы не первая страна, когда игрок уровня Акинфеева заканчивает выступление за сборную. Сложно принять то или иное решение, но мы доверились Шунину и Лунёву. Другой момент, что мы видим моменты до игры, после игры. Плюс есть вратарь по имени Сафонов, которого мы раньше хотели внедрить в команду. Если мы с какими-то вещами сталкиваемся и сам господь бог не даёт нам принять решение, то как христиане должны это принять.



В итоге Сафонов свои первые шаги в национальной сборной начал с позитива. Будет ли он первым номером? Я не против. Задача — чтобы он доказывал свой уровень», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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