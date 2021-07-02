Черчесов: вернуться в «Спартак»? Нет, не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в московский «Спартак».



«Спартак»? Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырёх детей без мамы оставлять?



Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадёт через мой труп… Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу, что я узнал, почему меня не любят», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, в ходе общения подписчик спросил у Салиховой, может ли главный тренер сборной России Станислав Черчесов стать кандидатом на пост наставника красно-белых в случае неудачи Руя Витории. Та ответила: «Только через мой труп».