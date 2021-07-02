Черчесов: вернуться в «Спартак»? Нет, не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в московский «Спартак».
«Спартак»? Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырёх детей без мамы оставлять?
Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадёт через мой труп… Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу, что я узнал, почему меня не любят», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, в ходе общения подписчик спросил у Салиховой, может ли главный тренер сборной России Станислав Черчесов стать кандидатом на пост наставника красно-белых в случае неудачи Руя Витории. Та ответила: «Только через мой труп».
Новость по темеЗарема Салихова: моё мнение о кандидатуре Черчесова не совпадает с мнением «Спартака»
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