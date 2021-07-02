Станисав Черчесов объяснил, почему не вышло его интервью Нобелю Арустамяну

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему не вышло его интервью журналисту Нобелю Арустамяну.



«Я попросил его вырезать 30 секунд. Он не захотел. Получается, мы променяли 59 минут на 30 секунд. Он так решил», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



В марте журналист Сергей Егоров сообщил, что Черчесов заморозил выход интервью Арустамяну, записанное тремя неделями ранее. На этапе сверки специалист потребовал внести две правки — вырезать фрагменты, где он отвечает на вопросы о YouTube и поправках к Конституции. Подобные изменения не были обговорены заранее, поэтому Арустамян отказался их вносить. Напомним, прошлым летом в России прошло голосование о поправках к Конституции. Черчесов призывал принимать в нём участие.