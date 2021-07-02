Зарема Салихова ответила Станиславу Черчесову на слова в её адрес

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Наставник национальной команды на сегодняшней пресс-конференции заявил, что не хочет вернуться в московский клуб в связи с репликой Салиховой, сказавшей, что он возглавит красно-белых только через её труп. Также Черчесов указал на неточность в словах Заремы, которая в недавнем интервью обвинила его в том, что при нём на поле перестал выходить вратарь Стипе Плетикоса. В действительности смена основного вратаря произошла при Валерии Карпине.
«Я имела в виду игру в Израиле. Одну играл Плетикоса, вторую — Джанаев. Я знаю, что в свои ворота он ронял мяч при Карпине. Из-за монтажа передачи у Собчак вышла неразбериха. Комментировать ничего не хочу, сегодня день Станислава Саламовича», — сказала Зарема в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 2 июля 2021
-
15:41
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:35
-
14:33
-
14:29
-
14:26
-
14:18
-
14:15
-
14:13
-
13:55
-
13:51
-
13:43
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:24
-
13:17
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:35
-
12:32
-
12:20
-
12:17
-
12:11
-
12:09
-
12:00
-
12:00