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Зарема Салихова ответила Станиславу Черчесову на слова в её адрес

Зарема Салихова ответила Станиславу Черчесову на слова в её адрес
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Наставник национальной команды на сегодняшней пресс-конференции заявил, что не хочет вернуться в московский клуб в связи с репликой Салиховой, сказавшей, что он возглавит красно-белых только через её труп. Также Черчесов указал на неточность в словах Заремы, которая в недавнем интервью обвинила его в том, что при нём на поле перестал выходить вратарь Стипе Плетикоса. В действительности смена основного вратаря произошла при Валерии Карпине.

«Я имела в виду игру в Израиле. Одну играл Плетикоса, вторую — Джанаев. Я знаю, что в свои ворота он ронял мяч при Карпине. Из-за монтажа передачи у Собчак вышла неразбериха. Комментировать ничего не хочу, сегодня день Станислава Саламовича», — сказала Зарема в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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