Червиченко: Черчесова было невозможно слушать. Набор пустой и неуклюжей болтовни

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Это был набор пустой и неуклюжей болтовни. Во время ответов Черчесова возникала ассоциация с сазаном или лещом, которого ты поймал, а он брыкается и выскальзывает… Ты пытаешься запихнуть его в ведро, а он всеми силами старается вернуться в реку. Две ассоциации по итогам: либо рыба, о которой говорил ранее, либо уж, которого бросили на сковородку.
Если делать глубокий разбор, то можно смело сказать: Черчесов потратил два часа жизни россиян, не давал смотреть теннисный матч Рублёва с Фоньини. Одна фраза веселее другой. Он вспомнил какую-то еврейскую мудрость… Сначала резануло слух, а потом я понял: он абсолютно прав — самый плохой конец даёт старт новому началу. Теперь ему надо сказать всем спасибо и до свидания, чтобы новое начало наступило. Хватит уже старому цепляться и не давать дорогу новому.
Это было просто невозможно слушать. У человека в голове какие-то вспышки эпизодов, которые он пытается транслировать и как-то увязать между собой. Человека спрашивают об одном — он рассказывает про другое. Постоянные уводы всех разговоров в сторону. Видно, что его готовили, объясняли, что с любого вопроса, на который нужно будет давать неприятный ответ, надо уходить — это единственное, что у него получилось.
Удары себя в грудь микрофоном — это великолепно. Думаю, пресс-конференция Черчесова следующая по эффектностям после выступления Бузовой во МХАТе. Бить себя микрофоном в грудь — это просто шедевр», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 2 июля 2021
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