Тони Кроос объявил об уходе из сборной Германии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в своём «инстаграме» сообщил о решении завершить выступления за сборную Германии после вылета от Англии (0:2) на стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.
«Я провёл за Германию 106 матчей. Это число уже не увеличится. Я бы очень хотел — и сделал бы всё для этого — чтобы игр было 109 и к ним добавился такой значимый трофей, как Кубок чемпионов Европы.
Я давно принял решение уйти из сборной после этого турнира. Давно осознаю, что не сыграю на чемпионате мира в Катаре. В первую очередь потому, что хочу полностью сосредоточиться на своих целях с «Реалом». С этого момента я смогу позволить себе дополнительный отдых, которого не было все 11 лет, что я выступал за Германию. Что ещё более важно, я смогу проводить это время с женой и тремя детьми.
Для меня было честью носить эту футболку так долго. Я делал это с гордостью и страстью. Спасибо всем болельщикам, которые беспокоились и поддерживали меня. И спасибо критикам за дополнительную мотивацию. Наконец хочу сказать большое спасибо Йоги Лёву. Он сделал меня игроком сборной и чемпионом мира. Он доверился мне. Вместе мы написали историю успеха. Желаю удачи Ханси Флику», — написал Кроос.
Кроос вызывался в сборную Германии с 2010 года. С национальной командой 31-летний хавбек выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также становился бронзовым призёром мундиаля в 2010-м и занимал третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 году.
- 2 июля 2021
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