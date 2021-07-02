Губерниев заявил, что ждёт от Черчесова приглашения на тренировку сборной России
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Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил желание попасть на тренировку сборной России после пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Самое главное, если Черчесов останется, то я жду приглашения на тренировку. Прежде чем помогать и быть объективным, как просит тренер, хочу посмотреть на тренировку национальной команды. С удовольствием приеду на закрытую тренировку, где сяду с блокнотиком и без камер: просто понаблюдаю, как Станислав Саламович тренирует команду.
Не буду разговаривать с футболистами — только лишь с тренерами. Сяду на скамеечке или на трибуне и просто буду наблюдать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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