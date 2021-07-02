«Чайка» переведена из ФНЛ в ПФЛ за договорные матчи
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт по участию «Чайки» в матчах неспортивного характера.
«Согласно абзацу 2 части 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС аннулировать результат договорного матча ПФЛ сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» и «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года, присудить поражение ФК «Чайка» со счётом 0:3.
В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матчи ПФЛ «Чайка» — «Ангушт» и «Чайка» — «Дружба», а также матч 1/32 финала Кубка России «Чайка» — «Армавир») перевести ФК «Чайка» в низший по рангу дивизион (в ПФЛ)», — говорится в сообщении на сайте РФС.
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