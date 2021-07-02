Тартакова показала новые сообщения футболиста «Алании» теннисистке Касаткиной

Ведущая телеканала «Матч» Софья Тартакова опубликовала в своём «инстаграме» новую порцию сообщений, отправленных полузащитником «Алании» Владимиром Хубуловым российской теннисистке Дарье Касаткиной.



«При чём тут ставка? Тебе стыдно должно быть за такие матчи. А так, от души за рекламу. И с матом я перегнул, зла не держи», — написал Хубулов.



«Алания», вы там как? Достойно выступил ваш парень? А это то, что 20-летнего футболиста Хубулова волнует. Реклама! «Алания», давайте уже поможем парню! Освободите Вову. Его явно не интересует футбол», — прокомментировала скриншот Тартакова, добавив статистику игрока в прошлом сезоне.

Фото: «Инстаграм» Тартаковой

Накануне, 1 июля, Хубулов, используя нецензурные выражения, жёстко раскритиковал Касаткину в директе «Инстаграма» за проигрыш латвийке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко. Теннисистка выложила скриншот с сообщениями Владимира и написала следующее: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».