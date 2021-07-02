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Футболист «Алании» Хубулов заявил, что сообщения теннисистке Касаткиной писал его брат

Футболист «Алании» Хубулов заявил, что сообщения теннисистке Касаткиной писал его брат
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Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов рассказал, что это не он писал оскорбительные сообщения теннисистке Дарье Касаткиной. По информации телеграм-канала Mash Gor, игрок заявил, что переписку вёл его брат.

По информации источника, Хубулов провёл диалог с представителями клуба. Во время внутреннего расследования он рассказал свою версию событий. По словам Владимира, его телефоном завладел старший брат, он и написал несколько оскорбительных сообщений Касаткиной. Руководство «Алании» собирается оштрафовать игрока, провести с ним воспитательную беседу и заставить извиниться.

Накануне, 1 июля, Хубулов, используя нецензурные выражения, жёстко раскритиковал Касаткину в директе «Инстаграма» за проигрыш латвийке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко. Теннисистка выложила скриншот с сообщениями Владимира и написала следующее: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

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