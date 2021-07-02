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Дубль Ивана Игнатьева помог «Рубину» разгромить «Нижний Новгород»

Дубль Ивана Игнатьева помог «Рубину» разгромить «Нижний Новгород»
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«Нижний Новгород» провёл товарищеский матч с «Рубином». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась крупной победой казанцев со счётом 3:0.

В первом тайме счёт открыл полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, он отправил мяч в сетку с пенальти на 32-й минуте. Во втором тайме нападающий гостей Иван Игнатьев оформил дубль — на 75-й минуте он забил с одиннадцатиметровой отметки, а на 85-й минуте забил с игры. Обслуживал матч арбитр Олег Снегирёв из Нижнего Новгорода.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся 23 июля, а завершится 21 мая. Команды уйдут на зимний перерыв 13 декабря, а весенняя часть турнира стартует 25 февраля 2022 года. «Рубин» начнёт чемпионат матчем с тульским «Арсеналом», «Нижний Новгород» — с «Сочи».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 июля 2021, пятница. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
0 : 3
Рубин
Казань, Россия
0:1 Кварацхелия – 32' (пен)   0:2 Игнатьев – 75' (пен)   0:3 Игнатьев – 85'
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