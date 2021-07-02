Дубль Ивана Игнатьева помог «Рубину» разгромить «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» провёл товарищеский матч с «Рубином». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась крупной победой казанцев со счётом 3:0.
В первом тайме счёт открыл полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, он отправил мяч в сетку с пенальти на 32-й минуте. Во втором тайме нападающий гостей Иван Игнатьев оформил дубль — на 75-й минуте он забил с одиннадцатиметровой отметки, а на 85-й минуте забил с игры. Обслуживал матч арбитр Олег Снегирёв из Нижнего Новгорода.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся 23 июля, а завершится 21 мая. Команды уйдут на зимний перерыв 13 декабря, а весенняя часть турнира стартует 25 февраля 2022 года. «Рубин» начнёт чемпионат матчем с тульским «Арсеналом», «Нижний Новгород» — с «Сочи».
- 2 июля 2021
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