Дубль Ивана Игнатьева помог «Рубину» разгромить «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» провёл товарищеский матч с «Рубином». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась крупной победой казанцев со счётом 3:0.

В первом тайме счёт открыл полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, он отправил мяч в сетку с пенальти на 32-й минуте. Во втором тайме нападающий гостей Иван Игнатьев оформил дубль — на 75-й минуте он забил с одиннадцатиметровой отметки, а на 85-й минуте забил с игры. Обслуживал матч арбитр Олег Снегирёв из Нижнего Новгорода.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся 23 июля, а завершится 21 мая. Команды уйдут на зимний перерыв 13 декабря, а весенняя часть турнира стартует 25 февраля 2022 года. «Рубин» начнёт чемпионат матчем с тульским «Арсеналом», «Нижний Новгород» — с «Сочи».