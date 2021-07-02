«Томь» заменит «Чайку» в ФНЛ

Гендиректор «Томи» Татьяна Смирнова сообщила, что томский клуб займёт место «Чайки» в ФНЛ сезона-2021/2022.

«Надеюсь, что вместо «Чайки» в ФНЛ будем выступать мы. В ближайшее время об этом будет объявлено. Всё это решается через РФС и ФНЛ. К тому же, такие вещи решаются автоматически по регламенту. Так что, скорее всего, это железный факт, что мы займём место «Чайки» в ФНЛ», — сказала Смирнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт по участию «Чайки» в матчах неспортивного характера. Клуб переведён из ФНЛ в ПФЛ. Также пожизненно отстранены от спортивной деятельности директор «Чайки» и арбитр, обслуживающий договорной матч.