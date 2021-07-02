Виктор Мозес прокомментировал контракт со «Спартаком»
Поделиться
Нигерийский полузащитник Виктор Мозес прокомментировал подписание двухлетнего контракта со «Спартаком».
«Всем привет! Я счастлив остаться в «Спартаке» ещё на два года», — сказал Мозес.
30-летний футболист присоединился к «Спартаку» в октябре 2020 года на правах аренды до конца минувшего сезона с возможностью выкупа. Ранее экс-гендиректор московского клуба Шамиль Газизов сообщал, что аренда полузащитника обошлась красно-белым в € 300 тыс., а цена возможного выкупа — € 5 млн.
Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».
Комментарии
- 2 июля 2021
-
18:40
-
18:36
-
18:34
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:32
-
17:24
-
17:23
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:35
-
14:33
-
14:29
-
14:26
-
14:18
Партнерский контент