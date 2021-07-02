«Страшно оттого, насколько мы хороши». Грилиш оценил состав сборной Англии

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш оценил состав «трёх львов» в преддверии четвертьфинального матча Евро-2020 со сборной Украины.

«В сборной Англии шесть фланговых футболистов вокруг Кейна, которые действительно могли бы играть в любом из клубов мира. Я, Санчо, Рашфорд, Стерлинг, Фоден, Сака — страшно оттого, насколько мы хороши. Это не высокомерие или хвастовство, это просто правда.

Саутгейт не может выпустить в стартовом составе нас шестерых. Но он очень хорошо создаёт чувство вовлечённости для каждого из нас, ежедневно общаясь с нами», — приводит слова Грилиша Goal.

Матч сборных Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время, а Англия преодолела на своём пути Германию.