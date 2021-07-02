«Лестер» подписал одного из лидеров «Лилля» Сумаре

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре перешёл в «Лестер Cити», информирует официальный сайт британского клуба. Стороны подписали контракт сроком на 5 лет, а финансовые детали сделки не разглашаются.

«Лестер» — очень амбициозный клуб. Когда они рассказали мне о своих планах и о том, чего от меня хотят, я сразу понял, что хочу этого трансфера. Я действительно горжусь тем, что нахожусь здесь. Для меня это большая честь, и я сделаю всё возможное для команды и болельщиков, чтобы сделать всех счастливыми», — приводит слова Сумаре пресс-служба «Лестера».

В сезоне-2020/2021 Сумаре провёл 43 матча за «Лилль», на его счету две результативные передачи. В минувшем розыгрыше чемпионата Англии «Лестер» с 66 очками занял пятое место, не попав в Лигу чемпионов. При этом «лисы» выиграли Кубок страны, победив в финале лондонский «Челси».