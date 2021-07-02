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Экс-футболист «Зенита» Жулиано стал свободным агентом

Экс-футболист «Зенита» Жулиано стал свободным агентом
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«Истанбул Башакшехир» расторг контракт с экс-футболистом «Зенита» Виктором Жулиано, информирует официальный сайт турецкого клуба.

Таким образом, 31-летний бразильский полузащитник стал свободным агентом.

Жулиано выступал за «Зенит» с 2016 года, когда он перешёл из «Гремио» за € 7 млн. За клуб игрок провёл 42 матча, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. В 2017 году полузащитник перешёл в «Фенербахче» за € 7 млн, а далее перебрался в «Аль-Наср». Последним клубом Жулиано стал «Истанбул Башакшехир».

За сборную Бразилии Жулиано выступает с 2010 года. В составе национальной команды он вышел на поле 14 раз и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 3,1 млн.

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