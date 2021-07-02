Экс-футболист «Зенита» Жулиано стал свободным агентом
Поделиться
«Истанбул Башакшехир» расторг контракт с экс-футболистом «Зенита» Виктором Жулиано, информирует официальный сайт турецкого клуба.
Таким образом, 31-летний бразильский полузащитник стал свободным агентом.
Жулиано выступал за «Зенит» с 2016 года, когда он перешёл из «Гремио» за € 7 млн. За клуб игрок провёл 42 матча, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. В 2017 году полузащитник перешёл в «Фенербахче» за € 7 млн, а далее перебрался в «Аль-Наср». Последним клубом Жулиано стал «Истанбул Башакшехир».
За сборную Бразилии Жулиано выступает с 2010 года. В составе национальной команды он вышел на поле 14 раз и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 3,1 млн.
Комментарии
- 2 июля 2021
-
18:40
-
18:36
-
18:34
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:32
-
17:24
-
17:23
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:35
-
14:33
-
14:29
-
14:26
-
14:18
Партнерский контент