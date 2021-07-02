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Экс-форвард «Динамо» Обольский перешёл в испанский «Культураль Леонеса»

Экс-форвард «Динамо» Обольский перешёл в испанский «Культураль Леонеса»
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Бывший нападающий «Динамо» Николай Обольский продолжит карьеру в испанской команде «Культураль Леонеса», сообщается на официальной странице клуба в "Инстаграме".

«Культураль Леонеса» выступает в третьем по силе дивизионе страны. В минувшем сезоне Сегунды B «Культураль Леонеса» заняла шестое место, набрав 34 очка в 24 матчах. Отставание от победителя турнира «Бургоса» составило 16 очков.

Последним клубом 24-летнего Обольского был испанский «Баракальдо». Нападающий провёл за этот клуб 28 матчей и забил семь голов (два — с пенальти). Также Николай выступал в России за «Нижний Новгород», «Сочи» и московское «Динамо». Обольский является воспитанником бело-голубых. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 300 тысяч.

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