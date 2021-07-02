Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

33-летний Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

33-летний Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Испанский полузащитник Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», информирует официальный сайт «красных дьяволов». Стороны заключили новое соглашение, которое рассчитано до июня 2022 года.

Напомним, Хуан Мата стал игроком «Манчестер Юнайтед» 25 января 2014 года, перейдя из «Челси» за € 44,5 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хуан провёл девять матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В сборную Испании полузащитник вызывался с 2009 по 2016 год. В национальной команде Хуан Мата стал чемпионом мира и чемпионом Европы.

Ранее СМИ писали об интересе к Хуану Мате со стороны римского «Лацио», ряда испанских и арабских клубов, однако до официальных предложений дело не дошло.

Новость по теме
Хуан Мата отказался отвечать на вопрос о своём будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021