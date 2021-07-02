«Рома» выложила видео с реакцией болельщиков клуба на приезд Моуринью
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Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прибыл в расположение клуба. Пресс-служба римлян опубликовала видео с реакцией болельщиков на приезд португальского специалиста.
«Болельщики приветствуют Жозе Моуринью в Тригории», — подписала видео пресс-служба римлян. Собравшиеся скандировали имя португальца, тренер также поприветствовал ликующую толпу, помахав им рукой.
Видео можно посмотреть в "твиттере" римского клуба.
Моуринью начал работу с «Ромой» 1 июля 2021 года. До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.
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