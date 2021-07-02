Испанцы танцевали перед стадионом, швейцарцы грозили кулаком. Фото антуража

Сегодня, 2 июля, сборная Швейцарии встретится с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы:
Сборная Швейцарии: Зоммер, Эльведи, Аканжи, Родригес, Видмер, Фройлер, Закария, Цубер, Шакири, Эмболо, Сеферович.
Сборная Испании: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес, Альба, Бускетс, Коке, Педри, Сарабия, Мората, Ф. Торрес.
Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Победитель пары Швейцария — Испания сыграет в полуфинале Евро с командой, которая возьмёт верх в четвертьфинальном матче Бельгия — Италия.
Главные кадры антуража перед началом матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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