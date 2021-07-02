Арустамян отреагировал на слова Черчесова о невышедшем интервью

Журналист Нобель Арустамян отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о невышедшем интервью. Специалист заявил, что просил вырезать 30 секунд.

«Приятно, конечно, что оно (интервью) так запало Станиславу Саламовичу в душу, но я тоже должен высказаться. Видео не увидело свет по одной простой причине: мы, команда нашего блога, уважаем свой труд. Интервью, как и все прочие, было авторским. Нам было важно, чтобы Черчесов не выступал в нём монтажёром или, тем более, редактором.



Мы потратили на разговор три часа, примерно два месяца согласовывали дату — с трудом, но это получилось. Мы были готовы идти на косметические правки: скажем, вырезать оговорки, точно донести мысли тренера. Это непростая задача, но зритель должен всё верно понять. Подобные пожелания от Станислава Саламовича мы учли.



Интервью не вышло потому, что Черчесов попросил убрать из него два блока. По его мнению, суммарно на 30 секунд — уточним, всё-таки больше, но не в этом суть.



О чём эти фрагменты? Смотрит ли Черчесов YouTube, на кого подписан и как вообще относится к соцсетям. О съёмках в роликах про поправки в Конституцию (кстати, сегодня ровно год тому самому голосованию). Сегодня Черчесов назвал свою должность государственной. Так почему в этом случае не высказаться о политике, о поправках?



Я очень долго убеждал Станислава Саламовича сохранить эти реплики. Тренер был категоричен: вырезать, иначе итоговое интервью он не подтверждает. Мы посчитали, что предадим свою аудиторию и самих себя, если пойдём на уступки и кастрируем часть интервью.



Я так и донёс позицию до Черчесова: вы не готовы публиковать интервью без вопросов о YouTube и поправках — мы не опубликуем его вообще. Мы потратили на интервью время и силы и хотели сделать максимально интересный и честный материал. Жаль, что Черчесов оказался не готов к этому», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.