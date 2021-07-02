Альба забил за Испанию впервые с 2017 года. Прошлый гол также был забит в Петербурге

Защитник сборной Испании Жорди Альба на 8-й минуте четвертьфинального матча Евро-2020 с национальной командой Швейцарии отметился забитым мячом. Этот гол в составе сборной стал для Альбы первым с 2017 года.

Примечательно, что предыдущий мяч Жорди за национальную команду также был забит в Санкт-Петербурге 14 ноября 2017 года во время товарищеского матча Россия – Испания (3:3).

Напомним, сегодня, 2 июля, сборная Швейцарии встречается с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.



Победитель пары Швейцария — Испания сыграет в полуфинале Евро с командой, которая возьмёт верх в четвертьфинальном матче Бельгия — Италия.