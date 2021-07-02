Экс-тренер «Спартака»: мы с Тедеско были готовы остаться? Это слухи
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Бывший тренер «Спартака» Макс Урванчки, работавший в штабе Доменико Тедеско, приехал на сбор красно-белых в Австрии, чтобы получить серебряные медали за минувший сезон РПЛ.
«Мне вручили серебряную медаль. Кроме того, президент передал нам футболки в рамках, которые дарили на последней игре. Тогда мы не смогли взять их в самолёт. А теперь я отвезу футболки и медали Доменико и Андреасу. Через неделю передам это всё ребятам.
Зарема Салихова сказала, что мы с Тедеско были готовы остаться в «Спартаке»? Это слухи. Даже не знаю, откуда это возникло. Что касается моего будущего, то мне бы хотелось продолжить работать с Доменико. Пока мы взяли паузу, наслаждаюсь первым полноценным отпуском в жизни», — цитирует Урванчки Sport24.
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