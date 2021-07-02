«Спартак» готов заплатить € 7,5 млн за Жоау Мариу

«Спартак» определился с суммой, которую готов заплатить за 28-летнего полузащитника «Интера» Жоау Мариу. Хавбек выступал за «Локомотив» в сезоне-2019/2020.

Как сообщает португальское издание Record, красно-белые могут заплатить за португальца € 7,5 млн. Мариу также интересен «Бенфике» и «Ницце». «Интер» рассчитывает избавиться от Жоау, так как не рассчитывает на футболиста.

Мариу в минувшем сезоне выступал в составе «Спортинга» и стал чемпионом Португалии, проведя за лиссабонцев 28 матчей (24 в основе), забив два гола и отдав одну голевую передачу.



Мариу является воспитанником «Спортинга», за который дебютировал в 2011 году. Спустя шесть лет хавбека приобрёл миланский «Интер». В составе нерадзурри Жоау не закрепился и впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и московский «Локомотив». Действующий контракт Мариу с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.