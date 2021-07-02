«Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления Касаткиной
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Футбольный клуб «Алания» изучил инцидент между полузащитником команды Владимиром Хубуловым и теннисисткой Дарьей Касаткиной. Игрок писал оскорбительные сообщения девушке в соцсетях.
«За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трёх месячных окладов. Мы ещё раз приносим извинения Дарье Касаткиной и желаем ей успехов в карьере», — говорится в сообщении клуба на странице в «Инстаграме».
Накануне во втором круге Уимблдона Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии со счётом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов, используя нецензурные выражения, жёстко раскритиковал теннисистку в директе «Инстаграма». Позже футболист извинился за свой поступок.
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