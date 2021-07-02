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Швейцария — Испания: швейцарцы сравняли счёт

Швейцария — Испания: швейцарцы сравняли счёт
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Сегодня, 2 июля, сборная Швейцарии встречается с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 58-й минуте сборная Швейцарии сравняла счёт и возродила интригу в матче. Автором гола стал Шердан Шакири. Пау Торрес и Лапорт ошиблись после заброса из глубины, Фройлер подхватил мяч, ворвался в штрафную и сделал передачу в центр на Шакири, который в касание пробил в дальний угол.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

Победитель пары Швейцария — Испания сыграет в полуфинале Евро с командой, которая возьмёт верх в четвертьфинальном матче Бельгия — Италия.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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