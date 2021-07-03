Симон на радостях ронял Энрике, фаната на руках уносили с поля. Лучшие фото победы Испании

2 июля сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы — 3:1.



Счёт в матче на 8-й минуте открыла сборная Испании. После удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарец Денис Закария. На 58-й минуте сборная Швейцарии сравняла счёт и возродила интригу, автором гола стал Шердан Шакири. На 77-й швейцарцы остались в меньшинстве. Красную карточку за грубый подкат с риском нанесения травмы получил полузащитник Ремо Фройлер. Основное время матча завершилось вничью, игра перешла в экстра-таймы. В дополнительное время встречи голов забито не было. Первый полуфиналист Евро-2020 определился в серии послематчевых пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Испании, решающий пенальти в составе сборной Швейцарии не забил Рубен Варгас.



Лучшие кадры с матча Швейцария — Испания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.