Андре Силва перешёл из «Айнтрахта» в «Лейпциг»
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Нападающий Андре Силва продолжит карьеру в «РБ Лейпциг», сообщает сайт немецкого клуба. Португальский форвард подписал контракт сроком на пять лет. Ранее 25-летний Силва выступал в «Айнтрахте». Форвард присоединится к сборам с новой командой в середине июля.
В минувшем сезоне Бундеслиги португалец провёл 32 матча, в которых забил 28 голов и отдал пять голевых передач. Андре также за свою карьеру выступал за «Севилью», «Милан» и «Порту». Силва — воспитанник «Порту». Transfermarkt оценивает футболиста в € 45 млн.
В составе сборной Португалии Андре Силва сыграл 42 матча и забил 16 голов. Он входил в состав национальной команды на Евро-2020 и трижды появлялся на поле.
«Лейпциг» занял второе место в минувшем сезоне Бундеслиги.
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