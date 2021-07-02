Андре Силва перешёл из «Айнтрахта» в «Лейпциг»

Нападающий Андре Силва продолжит карьеру в «РБ Лейпциг», сообщает сайт немецкого клуба. Португальский форвард подписал контракт сроком на пять лет. Ранее 25-летний Силва выступал в «Айнтрахте». Форвард присоединится к сборам с новой командой в середине июля.

В минувшем сезоне Бундеслиги португалец провёл 32 матча, в которых забил 28 голов и отдал пять голевых передач. Андре также за свою карьеру выступал за «Севилью», «Милан» и «Порту». Силва — воспитанник «Порту». Transfermarkt оценивает футболиста в € 45 млн.

В составе сборной Португалии Андре Силва сыграл 42 матча и забил 16 голов. Он входил в состав национальной команды на Евро-2020 и трижды появлялся на поле.

«Лейпциг» занял второе место в минувшем сезоне Бундеслиги.