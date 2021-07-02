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Вице-премьер РФ: результаты сборных команд России не соответствуют вложениям государства

Вице-премьер РФ: результаты сборных команд России не соответствуют вложениям государства
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал результаты российских сборных команд на международных соревнованиях в 2021 году неудовлетворительными и не соответствующими объёму государственных вложений в спорт.

«Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и Правительство. В ходе «прямой линии» президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье «легионеров», перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора – все эти проблемы требуют безотлагательных действий», – сказал Чернышенко.

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