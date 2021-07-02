Вратарь Унаи Симон — игрок матча Швейцария — Испания на Евро-2020

Вратарь сборной Испании Унаи Симон признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии (1:1, 3:1 — в серии пенальти). Швейцарцы лишь дважды пробили в створ за матч, а испанцы пробили 10 раз в створ ворот Яна Зоммера.

Счёт в матче на 8-й минуте открыла сборная Испании. После удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарец Денис Закария. На 58-й минуте сборная Швейцарии сравняла счёт и возродила интригу, автором гола стал Шердан Шакири. На 77-й швейцарцы остались в меньшинстве. Красную карточку за грубый подкат с риском нанесения травмы получил полузащитник Ремо Фройлер. Основное время матча завершилось с ничейным счётом на табло, игра перешла в экстра-таймы.



В дополнительное время встречи голов забито не было. Первый полуфиналист Евро-2020 определился в серии послематчевых пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Испании, решающий пенальти в составе сборной Швейцарии не забил Рубен Варгас.



Таким образом, сборная Испании сыграет в полуфинале Евро-2020 с победителем четвертьфинальной пары Бельгия — Италия.