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Андрей Шевченко: сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии

Андрей Шевченко: сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Англии.

«Мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит сыграть. Англия — одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Саутгейта, который собрал замечательный коллектив и построил команду, которая играет в современный футбол.

Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъёме. Мы видели великолепный матч в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Какие скорости… Поэтому нас ждёт тяжёлый поединок с очень сильным соперником.

Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждёт тяжёлый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.

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