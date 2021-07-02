Андрей Шевченко: сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Англии.
«Мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит сыграть. Англия — одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Саутгейта, который собрал замечательный коллектив и построил команду, которая играет в современный футбол.
Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъёме. Мы видели великолепный матч в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Какие скорости… Поэтому нас ждёт тяжёлый поединок с очень сильным соперником.
Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждёт тяжёлый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.
Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.
- 2 июля 2021
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